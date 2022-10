Janina Geiler aus Oettersdorf bei Schleiz (Saale-Orla-Kreis) ist die Thüringerin des Monats Oktober. Sie ist Vorsitzende des Vereins LSV 49 Oettersdorf und Trainerin und Koordinatorin von Fußball-Nachwuchsmannschaften. Zudem ist sie Kreis-Ehrenamtsbeauftragte und gehört dem Kreistag und dem Kreisfachausschuss Fußball des Großkreises Jena, Saale-Orla und Saale-Holzland an.

Die Auszeichnung wurde am Donnerstagabend überreicht. "Thüringer des Monats" ist eine Aktion des MDR und der Thüringer Ehrenamtsstiftung. Die Auszeichnung "Thüringer des Monats" wird an Menschen verliehen, die sich stark in einem Ehrenamt engagieren.