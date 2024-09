Saale-Orla-Kreis Tödliches Kran-Unglück: Äußerst schwierige Bergung - Folgen für B90-Ausbau offen

06. September 2024, 10:48 Uhr

Nach dem tödlichen Unfall an der Bleilochtalsperre hat die Kriminalpolizei den Unglücksort untersucht. Am Mittwoch war auf einer Brücke ein Kran umgestürzt, ein Mensch kam ums Leben. An der äußerst schwierigen Bergung waren sieben Feuerwehren, das Technische Hilfswerk, Höhenretter, Taucher und die Wasserrettung beteiligt. Die Feuerwehr hatte genau dieses Szenario kurz zuvor geübt.