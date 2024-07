Auf dem Bleilochstausee in Ostthüringen hat sich eine Havarie ereignet. Nach Angaben der Reederei Marina Saalburg war am Samstag der Ruderpropeller des Fahrgastschiffs "MS Gera" kurz nach dem Ablegen beschädigt worden. Das Schiff habe sich nicht mehr steuern lassen und den Grund berührt. Es sei eine geringe Menge Öl ausgelaufen.

Das Schiff liegt nun am Anleger. Vorsorglich wurde eine Ölsperre rund um die MS Gera errichtet. Marina-Geschäftsführerin Heike Anders sagte, sie rechne mit fünfstelligen Kosten für die Reparatur und die Einnahmeausfälle. Am frühen Montagnachmittag wurde der Ruderpropeller mit einem Kran herausgehoben. Bereits am Samstag hatten Taucher den Schaden begutachtet.