Die Mühlenfähre am Hohenwarte-Stausee stellt am Freitag den Betrieb ein. Zwischen Altenroth im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und Linkenmühle im Saale-Orla-Kreis verkehrt dann in diesem Jahr keine Fähre mehr.

Ab Freitag gibt es keine Überfahrten mehr mit der Linkenmühlenfähre. Bildrechte: IMAGO / Rolf Walter