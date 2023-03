Auch in der Bucht an der Lothramühle fehlt das Wasser.

Auch in der Bucht an der Lothramühle fehlt das Wasser. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

Damit aber der in der gesamten Saalekaskade vorzuhaltende Stauraum für Hochwasser erhalten bleibt, musste auch die Bleilochtalsperre abgelassen werden, so der Verantwortliche fürs Wassermanagement an der Saalekaskade Martin Loga. Ein schnelleres Füllen der Hohenwarte mit Wasser aus dem Bleilochstausee ist deshalb nicht möglich. Nur Regen kann helfen.

Die Ausflugsdampfer auf beiden Talsperren starten mittags am 1. April. Die Anleger sind an den Ufern so weit nach unten geschoben, dass Fahrgäste ohne Probleme in die Schiffe kommen, heißt es unisono von der Schifffahrt Hohenwarte, der Stauseeschifffahrt Pretzsch un der Marina Saalburg.