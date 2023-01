Der 61 Jahre alte Vater und die 66 Jahre alte Mutter wurden mit lebensbedrohlichen Verletzungen in Spezialkliniken geflogen. Der Zustand der Eltern sei kritisch, so die Sprecherin. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stand der auch wegen Gewaltdelikten polizeibekannte Mann unter Drogeneinfluss. Er wurde noch vor Ort festgenommen und sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft.