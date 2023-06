Die Thüringen Kliniken wollen ihr Krankenhaus in Pößneck für rund 26 Millionen Euro neu ausrichten. Wie ein Sprecher der Thüringen Kliniken in Saalfeld sagte, soll das Krankenhaus zu einem ambulanten Operationszentrum umgebaut werden. An das ambulante Operationszentrum sollen die bereits bestehende Klinik für Innere Medizin, die Notaufnahme und mehrere Abteilungen angeschlossen werden. Die Unfallchirurgie werde Ende September in die Thüringen Kliniken nach Saalfeld verlagert.