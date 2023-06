Stichwort Klinikreform Im Kern geht es bei der von Lautberach geplanten Klinikreform darum, das bisherige Vergütungssystem mit Pauschalen für Behandlungsfälle zu ändern. Damit soll der wirtschaftliche Druck auf die Häuser gelockert werden. Zudem sollen die Kliniken künftig in drei verschiedene Versorgungslevel aufgeteilt werden: in eine wohnortnahe Grundversorgung, eine Schwerpunktversorgung und in Maximalversorger wie Universitätskliniken.