In der Debatte um die geplante Krankenhausreform plädiert das Thüringer Gesundheitsministerium für Spielräume der Länder bei der Klinikplanung. "Wir begrüßen die Reform grundsätzlich, weil sich an dem Vergütungssystem der Kliniken etwas ändern muss", sagte eine Ministeriumssprecherin am Montag. Eine Öffnungsklausel, die den Ländern entsprechend der Situation vor Ort Handlungsspielräume erlaube, sei aber wichtig.