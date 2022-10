Stippvisite im Landratsamt in Schleiz. Hier müssen sich Geflüchtete bei der Ausländerbehörde registrieren. Seit März kamen auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer hier an. Anfangs oft allein oder über private Initiativen. Inzwischen werden die meisten über einen Schlüssel innerhalb von Thüringen verteilt.

Für die Registrierung brauchen die Ankömmlinge zunächst nur den Pass, nach ersten Anmeldeprozeduren gibt es Geld für den Start in Deutschland. Das Landratsamt in Schleiz zahlt die Hilfen in bar aus. "Wir haben uns bewusst dafür entschieden, nicht über Konten auszuzahlen", sagt Madlen Pieter-Junge, Fachdienstleiterin im Ausländerwesen in Schleiz. "Die könnten ja hier gehalten werden und man lebt dann in der Ukraine."

Die Mitarbeiter im Ausländerwesen berechnen Leistungen und kümmern sich um die Unterkünfte für die Flüchtlinge. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Die Hilfsgelder müssen also persönlich vor Ort abgeholt werden. Das sei einfach und missbrauchssicher, sagt das Landratsamt. Trotzdem erreichten uns Hinweise, dass Ukrainer mit dem Flixbus nach Schleiz reisen, sich registrieren lassen, kassieren und wieder nach Hause fahren. Das Landratsamt widerspricht: "Ukrainische Flüchtlinge werden nicht mehr direkt aufgenommen, sondern erst nach einem Aufenthalt in der Erstaufnahme in Suhl."