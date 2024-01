Bei einem Verkehrsunfall im Saale-Orla-Kreis sind am Dienstagnachmittag mehrere junge Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall auf der B90 in Richtung Gefell. Der 21 Jahre alte Fahrer ist demnach mit seinem vollbesetzten PKW in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich demnach und landete schließlich in einem stillgelegten Teich neben der Fahrbahn.