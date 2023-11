Nach dem Tod von zwei Hunden in Rudolstadt ermittelt die Polizei wegen möglicher Giftköder . Wie die Beamten am Freitag mitteilten, sind im Ortsteil Schaala seit Ende September drei Hunde bei Spaziergängen vergiftet worden. Alle drei mussten tierärztlich behandelt werden. Zwei Hunde starben.

Nach Einschätzung der Veterinäre war vermutlich Rattengift die Ursache. Unbekannte hatten offenbar Wurst- und Fleischstücke damit präpariert. Der Grund für die Attacke auf die Tiere waren wohl deren Hinterlassenschaften. So seien zeitgleich am Stadtweg zwischen Schaala und Rudolstadt Plakate angebracht worden und "Fähnchen" in Hundehaufen gesteckt worden, so die Polizei.