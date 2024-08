In der Klinik an der Weißenburg werden rund 130 Patienten von etwa 180 Mitarbeitenden betreut. Die Klinik in Weissen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist die einzige Fachklinik in Thüringen, die auf Rheumapatienten spezialisiert ist.

Kickbox-Weltmeister John Kallenbach darf die Kältekammer zur Vorbereitung auf seinen nächsten WM-Kampf nutzen: Am 24. August will er zum 20. Mal seinen Profi-Titel als Weltmeister im Kickboxen in der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm verteidigen - bei einem von ihm ins Leben gerufenen Wettbewerb, der in der Stadthalle in Bad Blankenburg stattfindet.