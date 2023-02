Seit Wochen muss die kleine Marla immer wieder in die Jenaer Klinik. Die Ärzte entscheiden von Tag zu Tag, weil die Werte oft nicht den Erwartungen entsprechen. "Jeder Krebs ist anders", sagt die Mutter des Mädchens. Man sehe ihr oft nicht an, wie krank sie ist. Drei Durchgänge der Chemo-Therapie seien von den Ärzten geplant worden. Danach braucht Marla ein neues Immunsystem. Dafür sind Stammzellen eines Spenders unumgänglich.

Seit Wochen begleitet Kathleen Scheler ihre Tochter Marla immer wieder nach Jena in die Klinik. Bildrechte: Kathleen Scheler

Das Immunsystem muss zwischen körpereigenen und fremden Zellen genau unterscheiden können. Deshalb müssen Spender und Patient gut zueinander passen. Gerade im Immunsystem sind die Menschen am verschiedensten, sagt Geoffrey Behrens aus dem DKMS-Labor bei Dresden, das größte weltweit. Die sogenannten HLA-Gene werden in elf Merkmalen von Vater und Mutter vererbt - deshalb werden die meisten Spender auch innerhalb der Familie gefunden. Aber in einem Viertel der Fälle klappt das nicht. Deshalb werden alle Spenderdaten zentral gesammelt.