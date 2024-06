Die Thüringer Landesforstanstalt warnt vor Gesundheitsgefahren durch Raupen. Spaziergänger und Wanderer sollen in Wäldern, Parks und an Alleen mit Eichen Vorsicht walten lassen. Thüringenforst zufolge entwickeln derzeit die Eichenprozessionsspinner ihre Brennhaare. Gefährdet durch die Raupen in ihren Gespinstnestern sind demnach vor allem Kinder und Ältere.

Spielplatz in Saalfeld gesperrt

In Saalfeld meldete die Stadtverwaltung am Freitag den Raupenbefall mehrerer Eichen an einem Spielplatz. Demnach wurde die Raupe nach Hinweisen von Anwohnern vom Gesundheitsamt festgestellt. Mehrere Bäume auf dem Parkplatz sowie in der näheren Umgebung seien ebenfalls befallen. Die Stadt stuft die Situation als hochgradig gesundheitsgefährdend ein.

Der Spielplatz sei sofort gesperrt und mit Hinweisschildern versehen worden, hieß es. In der kommenden Woche solle über gegebenenfalls nötige weitere Maßnahmen entschieden werden.

Bildrechte: IMAGO / agrarmotive

Haare mit Widerhaken haben können allergische Reaktionen auslösen