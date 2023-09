In anderen Schritten geht es um die eigene Entwicklung und darum, wie die Geschlechterrollen in der Gesellschaft verteilt sind. Und um die Frage, ob das so sein muss. Das wird in den fünften und in den sechsten Klassen besprochen.

Die Themen zur Geschlechtlichen Identifikation und Diversität stehen erst bei den Klassenstufen sieben und acht im Handbuch des Koffers. "Bei der Entwicklung ist es wichtig, sich selbst zu kennen und, wenn es sein muss, auch andere in ihre Grenzen zu weisen", sagt Stefanie Höchst von der Schwangerenberatung des DRK, die die sexuelle Aufklärung von Schülern übernimmt.

Was bedeutet der Begriff Geschlechtsidentität? Der Begriff der Geschlechtsidentität beschreibt das subjektive Empfinden eines Menschen, dem männlichen, weiblichen oder einem dritten Geschlecht anzugehören oder zwischen den Geschlechtern zu stehen. Er wird häufig synonym mit dem Begriff sexuelle Orientierung verwendet. Tatsächlich sind das aber verschiedene Dinge. Die Geschlechtsidentität ist Bestandteil des Selbstverständnisses einer Person, der nicht nur durch die sexuelle Beziehung zu einer anderen Person bestimmt ist.

Den Bogen weiter spannen

Nicht nur in der sexuellen Entwicklung, auch in der Kultur ist ein weiterer Blick gefragt, merkt Schulsozialarbeiterin Lisa Schöntal aus Rudolstadt an. Es gehe darum, andere zu respektieren - auch die Kultur und die Essensgewohnheiten. Wer dann weiter über Pronomen nachdenkt, könne ja für sich entscheiden, wie man leben möchte.