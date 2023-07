In der vergangenen Woche war die ursprünglich regenbogenfarbene Treppe in schwarz-weiß-rot übermalt worden, den Farben der sogenannten Reichsflagge, die ein verbreitetes Symbol in der rechtsextremen Szene ist. Das ist auf Fotos zu sehen, die das Bündnis "Partnerschaft für Demokratie im Burgenlandkreis" im Internet teilte. Nach Angaben der Polizei stand darunter der Schriftzug "Mann + Frau = Familie".



Das Demokratie-Bündnis hatte in einer ersten Mitteilung vergangene Woche geschrieben, die Farben seien nicht zufällig gewählt und eindeutig der rechten und somit antidemokratischen Szene zuzuordnen. Es wurde Anzeige erstattet. Weil die Polizei von einer politischen Intention ausgeht, ermittelt der Staatsschutz. Bisher gebe es keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter, so die Polizei.

Die Farben schwarz-weiß-rot sind die Farben der Reichsflagge. Bildrechte: Fach- und Koordinierungsstelle "Demokratie leben!"