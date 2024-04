Nun sind diese absoluten Zahlen nicht gut vergleichbar. Was sagt es schon, dass in Deutschland zehnmal so viel Windkraftleistung installiert ist wie in Dänemark? Es ist ja viel größer. Wir haben für die folgenden Datengrafiken deshalb immer die jeweilige Einwohnerzahl der Länder eingerechnet, schließlich sind es die Menschen, die Energie brauchen.