Die südkoreanischen Konzerne Sungeel und Samsung C&T investieren nun doch nicht in Rudolstadt. Der Antrag auf Genehmigung einer Batterie-Recycling-Anlage ist am Donnerstag zurückgezogen worden, teilte das Unternehmen Sungeel Recycling Park Thüringen GmbH mit.

Angesichts des anhaltenden Wachstums der Batterieproduktion und des Elektrofahrzeugmarktes in Deutschland ist man nach eigenen Angaben weiterhin davon überzeugt, dass eine Kreislaufwirtschaft im Produktionsprozess von Fahrzeugbatterien durch lokale Investitionen in Batterie-Recyclinganlagen unerlässlich ist. Der Investor werde deshalb seine Suche nach einem geeigneten Standort für sein Ansiedlungsprojekt in Deutschland fortsetzen.

Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) will versuchen, den koreanischen Konzern von einem anderen Standort in Thüringen zu überzeugen. Man sei "in konstruktiven Gesprächen" mit Sungeel, sagte Tiefensee MDR THÜRINGEN. Thüringen als führender Batteriestandort in Deutschland sei auf die Ansiedlung entsprechender Recyclingbetriebe angewiesen.