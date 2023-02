Nach Angaben des Landesamtes für Umweltschutz sollen rechtzeitig und formgerecht erhobene Einwendungen am 25. April, 10 Uhr im Innovations- und Kommunikationszentrum des Thüringischen Instituts für Textil- und Kunststoff-Forschung in Rudolstadt-Schwarza vorgestellt werden. Die Erörterung sei öffentlich.

Auch die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) will die Bürger öffentlich über das Bauvorhaben informieren. Ein Termin ist noch nicht bekannt. In Rudolstadt soll die geplante Batterie-Recycling-Fabrik am Donnerstagabend im Stadtrat diskutiert werden. Auch dort gibt es Bedenken.