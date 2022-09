Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 281 nahe Saalfeld sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Fahrer am Freitagnachmittag zwischen Vogelschutz und Könitz aus bislang ungeklärter Ursache mit ihren Autos frontal zusammengestoßen.

Beide Männer erlagen am Unfallort ihren Verletzungen. Zur Identität machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Bergungsarbeiten liefen am späten Nachmittag noch.

Auf der A4 bei Erfurt hat sich am Freitag ein Unfall ereignet.

Auf der A4 bei Erfurt hat sich am Freitag ein Unfall ereignet.

Auf der A4 bei Erfurt hat sich am Freitag ein Unfall ereignet. Bildrechte: Marcus Scheidel

Am Freitag wurde außerdem auf der A4 zwischen Erfurt-Ost und -West ein 35-jähriger Mann schwer verletzt. Laut Polizei wollte er den Fahrstreifen wechseln und prallte dabei gegen zwei weitere Fahrzeuge und in die Leitplanke. Die Autobahn musste in dem Bereich kurzzeitig voll gesperrt werden.