Langsam steigt der große Kranhaken in die Höhe, aufmerksam beobachtet von den Mitgliedern des Kulturpalastvereins Unterwellenborn. Seit zwei Jahren sind sie Mieter in der früheren Gasmaschinenzentrale, die bis 1990 die nahegelegene Maxhütte mit Druckluft und Strom versorgte. Sieben riesige Gasdynamos standen einst in der großen Halle, mit dem 40-Tonnen-Kran wurden Maschinenteile transportiert.