Das betrifft Lohnkosten der Feuerwehrleute, Schläuche, die ersetzt oder gereinigt werden müssen, oder die Flugstunden des Hubschraubers. Laut Innenministerium werden je 15 Einsatzminuten des Hubschraubers für Pilot, Copilot und Operator 2.309 Euro veranschlagt. Ist der Hubschrauber in Amtshilfe unterwegs, können je 15 Minuten 503,10 Euro Mehraufwand zusätzlich in Rechnung gestellt werden, heißt es.

Bei den Lohnkosten rechnet Ryschka auch mit mehreren 10.000 Euro, weil hauptsächlich nur am Freitag solche Kosten anfallen. Wenn Feuerwehren am Wochenende im Einsatz sind, fallen weniger Lohnkosten an, die zu ersetzen sind, aber die Verpflegungskosten werden in Rechnung gestellt. So ein Szenario könnte aber auch jeden anderen Ort in Thüringen treffen.