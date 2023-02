Im Prozess um einen Überfall auf den Wirt der Eisenacher Rechtsextremisten-Kneipe "Bull's Eye" im Dezember 2019 ist ein Urteil gefallen. Das Gericht verurteilte den Angeklagten Johannes D. am Montag wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 30-Jährige den späteren Geschädigten Leon R. ausgespäht und so einen "erheblichen Beitrag zur Tat" geleistet hatte - auch wenn er später nicht unmittelbar an dem Überfall beteiligt war. Laut dem Richter war Johannes D. dennoch nicht nur Beihelfer, sondern Mittäter.