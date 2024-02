Auch das kann ich nicht so pauschal sagen. Es ist natürlich so, dass während der Zeit des Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg unheimlich viel geraubt und vom Staat verwertet worden ist. Man hat ja ganze Haushalte aufgelöst. Von der Immobilie bis zum Geschirr und normalen Haushaltsgerät wurde einfach alles verwertet. Es ist so, dass viele Objekte nicht nur in Privathaushalten gelandet sind, sondern eben auch in unseren Museen. Deswegen muss man auch in der Breite schauen, ob in den kleinen Museen solche Objekte gelandet sind.