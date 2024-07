Bei den Weimar Master Classes geht es in diesem Jahr auch um das Spiel mit der Improvisation.

Die Meisterklassen sollen Raum für musikalische Experimente geben.

Der jüngste Teilnehmer ist gerade einmal 14 Jahre alt.

180 junge Musikerinnen und Musiker aus 23 Ländern sind bis zum 3. August in Weimar zu Gast. Bei den Meisterklassen der Musikhochschule trifft zum 64. Mal der Musiknachwuchs auf erfahrene Meister.

Dabei stehen mehrere Kurse auf dem Programm, darunter: Violine, Bratsche, Cello, Oboe und Klavier. Es wird ein Orchesterstudio geben, um zu lernen, wie es ist, mit großem Ensemble auf der Bühne zu stehen. Filme, Konzerte, viel Unterricht und Austausch stehen auf dem Programm. Im Mittelpunkt: Das Lernen von den Großen. Bildrechte: Deborah Lopez

Viele hochkarätige Professorinnen und Professoren geben ihr Wissen in den Weimarer Meisterkursen weiter. Der deutsche Bratschist Nils Mönkemeyer gehört dazu, ebenso wie die Violinistin Lucie Robert und Pianist Jeffrey Cohen von der Manhattan School of Music in New York.

Improvisation mit Klarinette und Akkordeon

Auch Uroš Rojko kommt nach Weimar. Er wurde 1954 in Ljubljana, im heutigen Slowenien, geboren. Er lehrte bis vor kurzem Komposition und Musiktheorie an der Musikakademie Ljubljana und ist Mitglied der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Als Klarinettist widmet er sich hauptsächlich der zeitgenössischen Musik, oft im Duo mit dem slowenischen Akkordeonisten Luka Juhart. Beide lehren nun in Weimar im Rahmen des Master Classes Improvisation und Komposition. Bildrechte: Andrej Grilc

Gerade klassisch ausgebildeten Musikerinnen und Musikern hier eine Möglichkeit zu eröffnen, frei zu denken und mit Musik auch mal anders zu agieren, ist für sie eine große Freude. Genau das möchten sie transportieren. "Improvisation ist in erster Linie – Kommunikation, sich austauschen, sich verstehen.", so Uroš Rojko. Was ihn fasziniert, ist das Entstehen von neuem Klang.

Improvisation ist in erster Linie - Kommunikation, sich austauschen, sich verstehen. Uroš Rojko