In der Debatte um die Kritik an der Reform des Filmförderungsgesetzes gibt es ein zwischenzeitliches Aufatmen. Nach der Stellungnahme vom "Förderverein Deutscher Kinderfilm" aus Erfurt hat es nun eine Anhörung bei Kulturstaatsministerin Claudia Roth gegeben, deren Ministerium für die Gesetzesänderung zuständig ist. Hier hat die Kritik Gehör gefunden.

Bei der Novellierung gehe um eine Vereinfachung der Filmförderung – was grundsätzlich zu begrüßen sei, erzählt Anne Schultka vom Vorstand des "Fördervereins Deutscher Kinderfilm" mit Sitz in Erfurt. Dabei komme aber die sogenannte spezifische Kinderfilmförderung auf Bundesebene und die damit verbundene Jury unter die Räder. Denn die Reform sieht zunächst vor, dass sich die Kinderfilmförderung in die normale Förderung mit eingliedert. Schultka kann aber vorsichtig Entwarnung geben: "Da wird aber gerade viel drüber gesprochen und es sieht auch eher positiv aus."