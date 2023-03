Außerdem sollen die Kommunen am Ertrag aus Windenergie beteiligt werden. "Es kann also keine Firma mehr aus Hamburg eine Windkraftanlage in Thüringen bauen und alle Steuern und die Gewinnabschöpfung fließt ab. Das wollen wir mit diesem Gesetz ändern", so der Umweltminister. Beide Gesetze sollen in den kommenden Monaten vorliegen.

In seinem Ministerium denke man zudem über eine Förderung von Photovoltaikanlagen an Hausfassaden nach. "Tatsächlich ist es so, dass Fassadenphotovoltaik im Winter höhere Erträge erzielt als die Dachphotovoltaik", sagte Stengele und ergänzte: "Deswegen versuchen wir ein bisschen zielgelenkt Fassadenphotovoltaik nach vorne zu bringen." Es gebe daher Überlegungen, das erfolgreiche Solar-Investprogramm mit einer solchen neuen Ausrichtung neu aufzulegen.

Stengele führte als Erklärung die stärkere Verbreitung von Wärmepumpen an, die im Winter mit Strom zunehmend Häuser und Wohnungen in Deutschland wärmen sollen. Im Winter steht die Sonne aber tiefer, weshalb auf den Hausdächern an den meisten Tagen mit herkömmlichen Photovoltaikanlagen nur wenig Strom erzeugt wird.

Leitfaden gegen Hitze geplant

Schließlich wolle Stengele mit Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) im April einen Online-Leitfaden für Kommunen zur Hitzeprävention präsentieren. "Insbesondere Kinder, ältere und kranke Menschen müssen beim Schutz in den Blick genommen werden."

Kritik von der CDU