Nach den weltweiten Ermittlungen und Razzien gegen die italienische Mafia 'Ndrangheta haben Thüringer Politiker mehr Einsatz im Kampf gegen die Organisation gefordert. Laut der Thüringer Landtagsabgeordneten Madeleine Henfling (Grüne) hat Deutschland enormen Nachholbedarf, was den Kampf gegen die größte und gefährlichste Mafiaorganisation, der 'Ndrangheta, angehe. Es brauche dringend in den anderen betroffenen Bundesländern, aber auch im Bund, Untersuchungsausschüsse , um das grundsätzliche Problem der Mafia in Deutschland anzugehen.

Henfling ist Ob-Frau im Untersuchungsausschuss "Mafia" im Thüringer Landtag. Die Razzien zeigten die im Untersuchungsausschuss deutlich gewordenen Verstrickungen und weitläufigen Vernetzungen der 'Ndrangheta in Deutschland, so Henfling. Die Mafia habe sich in den vergangenen Jahrzehnten deutschlandweit festgesetzt und gesellschaftlich verankert - auch in Thüringen.