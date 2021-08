Die Einweihung des italienischen Restaurants war im Mai 2017. In einer kleinen Stadt in der Nähe von Erfurt waren die Bewohner froh, dass sich ein Gastronom gefunden hatte, der eine jahrelang verwaiste Gaststätte wieder in Betrieb nahm. Bogdan A. (*Namen geändert) hat Erfahrung mit Restaurants.

Er betreibt schon länger gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern ein italienisches Restaurant in der Erfurter Innenstadt. Zur Eröffnung seines neuen Ladens im Mai vor vier Jahren soll er ausreichend Lebensmittel eingekauft haben.

Wert der Ware für den Abend angeblich 27.000 Euro. Zu lesen ist das in internen Unterlagen, die MDR THÜRINGEN und der italienischen Rechercheplattform IrpiMedia vorliegen. Innenstadt-Luftbild von Erfurt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Steuerfahnder gehen Betrugsvorwurf nach

Für dieses Geld und weitere Lebensmitteleinkäufe interessieren sich Thüringer Steuerfahnder und Ermittler in Baden-Württemberg. Denn A. soll laut den Akten die Waren von Lebensmittelfirmen bezogen haben, die in Verbindung mit dem Kalabrier Sebastiano G. stehen sollen.

G. war seit vielen Jahren in der Bodenseeregion aktiv und wurde am 5. Mai dieses Jahres im Rahmen der deutsch-italienischen Anti-Mafia-Operation "Platinum" festgenommen. In diesem Verfahren geht es um den Verdacht des Handels mit mehreren hundert Kilogramm Kokain und der Verkürzung von Umsatzsteuer.

Eine Gruppe um Sebastiano G. soll über ein Firmennetzwerk bundesweit Lebensmittel an italienische Restaurants verkauft haben - schwarz, also an der Steuer vorbei, so der Verdacht der Ermittler. Auf der Kundenliste stand offenbar auch Bogdan A., gegen den die Thüringer Steuerfahndung unter dem Aktenzeichen 015/2017 ein Ermittlungsverfahren führt.