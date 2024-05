Mit Appellen zu Frieden und Demokratie hat in Erfurt am Mittwochabend der 103. Katholikentag begonnen. Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr erklärte, er hoffe, dass von dem Treffen Impulse in die ganze Welt gingen. Die Präsidentin des Zentralkomitees der Katholiken, Irme Stetter-Karp, sagte, alle in Deutschland trügen Verantwortung für den Frieden im Land, aber auch in Europa und der Welt. Sie betonte, der Katholikentag lasse unterschiedliche Meinungen zu Wort kommen. Er sei aber kein Ort für populistische Parolen. Papst Franziskus rief in einer Grußbotschaft zu Dialog auf. Die Krisen der heutigen Zeit könnten nur gemeinsam gelöst werden.