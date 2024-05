Schwerpunkte der Niederschläge sind das Erzgebirge und der Thüringer Wald sowie Franken, Schwaben und das Allgäu. "In diesem Bereich erwarten wir innerhalb von 48 Stunden Niederschlagsmengen von 100 Litern pro Quadratmeter", sagte der DWD-Meteorologe Nico Bauer am Donnerstag. Teilweise sei zusätzlich zum Dauerregen auch mit Gewittern zu rechnen.

Betroffen sind dem DWD zufolge alle Landkreise in Sachsen und fast alle in Thüringen. MDR-Meteorologe Jörg Heidermann erwartet in diesen Gebieten 80 bis 120 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. In Sachsen-Anhalt warnte der Deutsche Wetterdienst zunächst nur für den Burgenlandkreis vor.