Haushalt 2025 Thüringer Regierung plant Spagat zwischen Sparen und Investieren

Die Thüringer Landesregierung steht vor der Herausforderung, den Haushalt 2025 in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu gestalten. Nach einer Sondersitzung des Haushaltsausschusses betonten Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und Finanzministerin Katja Wolf (BSW) die Notwendigkeit, Ausgaben kritisch zu überprüfen und gleichzeitig in die Zukunftsfähigkeit des Landes zu investieren.

"Wir müssen genau schauen, was wir uns leisten können und was wir uns leisten müssen", sagte Wolf und sprach von einem Spagat zwischen Sparmaßnahmen und Investitionen. Die Steuereinnahmen seien aufgrund der wirtschaftlichen Rezession gesunken, was Einschnitte erforderlich mache. Innenminister Georg Maier (SPD) unterstrich: "Die fetten Jahre sind vorbei. Jetzt müssen die richtigen Prioritäten gesetzt werden."