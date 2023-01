Verspätete und ausgefallene Züge sowie Servicemängel kommen Regionalzugbetreibern in Thüringen teuer zu stehen. Der Freistaat hat einer vorläufigen Auswertung zufolge im vergangenen Jahr deshalb rund elf von 255,5 Millionen Euro einbehalten oder zurückgefordert. Das teilte das Infrastrukturministerium MDR THÜRINGEN auf Anfrage mit. Sprecherin Konstanze Gerling-Zedler sagte, enthalten seien Mittelkürzungen und Vertragsstrafen.

Wegen verspäteter Züge hat das Land 2022 demnach rund 3,5 Millionen Euro weniger als vereinbart an die Regionalzugbetreiber ausgezahlt. Sprecherin Gerling-Zedler verwies darauf, dass wegen des 9-Euro-Tickets Züge überfüllt gewesen seien und dadurch nicht pünktlich losfahren konnten.



Weitere rund drei Millionen Euro wurden aufgrund von Zugausfällen gestrichen. Rund 800.000 Euro hat das Land einbehalten, weil weniger Zugbegleiter als vereinbart an Bord waren. Als Faustregel abgestimmt auf die Auslastung gilt laut Land: Ein Zugbegleiter sollte in jedem Regionalexpress und in jeder zweiten Regionalbahn mitfahren.