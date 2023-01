Nach einem Einsatz voller Pannen am Wochenende in Erfurt will die Deutschen Bahn ihre Kommunikation mit der Feuerwehr verbessern. Wie eine Bahn-Sprecherin MDR THÜRINGEN mitteilte, fand am Montag ein Gespräch mit der Erfurter Feuerwehr und Vertretern des Innenministeriums statt. Dabei sei der Einsatz an einem als brennend gemeldeten ICE nochmal reflektiert und Vorschläge für einen reibungsloseren Einsatz gemacht worden.