Ende Mai wollte Bürgermeister Henneberg (Freie Wähler) dann ein Zeichen setzen - ausdrücklich ausschließlich gegen die Rechten "von außerhalb" - und beteiligte sich an einer Gegendemonstration.

Auf Facebook ist er direkt nach der Veranstaltung auf Beschimpfungen gestoßen, auf der Seite des Neonazis Tommy Frenck, der im benachbarten Kloster Veßra ein ein Gasthaus - einen Szene-Treffpunkt - führt. Was in Telegram-Kanälen steht, will Henneberg lieber erst gar nicht wissen.