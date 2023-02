So sei eine der Schattenseiten seines Ehrenamtes, dass manche Menschen erwarten, dass er immer ansprechbar sei, selbst am späten Abend. Da klingele es schon auch mal an seiner Haustür. Dabei habe er jeden Montag Sprechstunde und man könne immer eine E-Mail schreiben oder anrufen.

Diese Schattenseite kennt auch Ralf Rusch vom Gemeinde- und Städtebund. "Es scheint so, dass der eine oder andere denkt, dass ein Bürgermeister 24 Stunden zur Verfügung stehen muss. Aber es muss klar sein, dass es da eine Grenze gibt: So, jetzt ist mein Bürgermeisterjob zu Ende, ich will in Ruhe einkaufen, ohne dass jemand seine Schimpftiraden bei mir ablädt. Der Bürgermeister ist nicht der Fußabtreter der Nation. Wir können froh und glücklich sein, dass wir die Bürgermeister haben."

Haßleben ist seit zwei Jahren schuldenfrei

Aber auf die Frage, ob Norman Mönchgesang seine Entscheidung, sich 2016 zur Bürgermeisterwahl zu stellen, bereut hat, antwortet er, ohne zu überlegen: "Nein, ich mache das gerne". Und es sei ja viel erreicht worden. Noch 2010 lag die Pro-Kopf-Verschuldung in der kleinen Gemeinde bei 1.000 Euro pro Einwohner. "Da mussten 20 Prozent der Straßenlampen ausgeschaltet werden, um Energie zu sparen." Seit zwei Jahren ist Haßleben schuldenfrei. "Das soll auch so bleiben", sagt der Bürgermeister und fügt hinzu: "Ich war in dem glücklichen Umstand, die Straßenlampen in meiner Amtszeit wieder einschalten zu können."

Und auch wenn er oft zu wenig Zeit habe, um allem gerecht zu werden, wirkt Norman Mönchgesang dankbar. Er sagt nachdenklich: "Ein positiver Nebeneffekt, der mir vorher nicht bewusst war, ist, dass man unwahrscheinlich viele Leute aus dem Umland kennenlernt. Man hat mit ganz anderen Menschen Kontakt und baut viele Vorurteile ab."

Wenn er sich etwas wünschen könnte, wäre es mehr Wertschätzung für das Ehrenamt, "nicht durch Geld, sondern durch Zeit". Beispielsweise indem der Arbeitgeber die Stunden, die man dem Ehrenamt widmet, nicht als Minus-Stunden anrechnet. Natürlich müsse der Arbeitgeber diese Stunden dann vom Staat vergütet bekommen, sagt der Bürgermeister. "Unser ganzes Land basiert auf dem Prinzip des Ehrenamtes: Die Tafeln, die Freiwillige Feuerwehr, die Sportvereine. Wenn es keinen Verein mehr gibt, ist so ein Dorf tot."

"Als Bürgermeister kann man ganz schön viel lenken, aber auch viel kaputtmachen", sagt Norman Mönchgesang, Bürgermeister von Haßleben. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler