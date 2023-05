Proteste Nach Demo gegen Flüchtlingsheim in Schleusingen: Bürgermeister angefeindet

Seit mehreren Wochen wird gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft in Schleusingen im Landkreis Hildburghausen demonstriert. Bürgermeister André Henneberg (FW) nahm am Mittwoch an einer Gegendemo teil. Nun gibt es in den sozialen Netzwerken Aufrufe zur Gewalt gegen ihn.