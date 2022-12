Wegen Schnee und Glätte kommt es am Freitagmorgen landesweit zu Unfällen und Problemen im Straßenverkehr. Nach Angaben der Autobahnpolizei ist die A9 bei Eisenberg betroffen, dort wurde ein Mensch bei einem Unfall verletzt. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung München gesperrt werden, in Kürze soll eine Fahrspur wieder freigegeben werden.