Ist die Wunschschule "ausgebucht", entscheidet das Los, wer den Platz bekommt. Thüringenweit betraf das nach Angaben des Thüringer Bildungsministeriums in diesem Jahr 24 Schulen. So gab es für die 42 Schulplätze in der Friedrich-Schiller-Gemeinschaftsschule in Erfurt 109 Anmeldungen. In der Jenaplan-Schule in Erfurt waren es 47 Anmeldungen auf 21 Plätze, die Gemeinschaftsschule in Sömmerda hatte neun Bewerbungen mehr als Plätze und die Kooperative Gesamtschule in Gotha beispielsweise hatte auf ihre 72 Plätze laut Statistik 87 Anmeldungen.