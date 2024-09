So öffnet in Tambach-Dietharz die Alte Tambacher Talsperre ihre Türen. Hier können Besucher das Innere der Staumauer erkunden, ein Bereich der sonst nur selten besichtigt werden kann. In Uhlstädt-Kirchhasel wiederum öffnet das Liebhabertheater Schloss Kochberg seine Pforten.

Bildrechte: Stadtverwaltung Heilbad Heiligenstadt

Bis Sonntag lädt die Stadt Heilbad Heiligenstadt zum 32. Stadtfest ein. Von Freitag bis Sonntag erwartet die Gäste ein musikalisches Programm auf insgesamt drei Bühnen und ein großer Jahrmarkt in der Innenstadt.

Nach Konzerten am Freitagabend wird das Stadtfest am Samstag um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem Festumzug offiziell eröffnet. Es folgt an beiden Tagen ein buntes Programm für die ganze Familie mit Tanz, Gesang und Spiel. Zudem sind am Sonntag die Geschäfte in der Innenstadt von 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Bildrechte: imago/Jan Huebner

Selbst Sport treiben fällt bei diesen Temperaturen schwer. Zum Glück gibt es noch die Möglichkeit, anderen beim Sport zuzuschauen.

Am Wochenende steigt passend dazu in Thüringen und die zweiten Runde im Fußball-Landespokal. Die Regionalligisten haben dabei vermeintlich leichte Gegner. So geht es für den frisch gekürten Derbysieger FC Carl Zeiss Jena zum SV Borsch, für den ZFC Meuselwitz wiederum geht es zum SV Germania Wüstheuterode ins Eichsfeld. Beide Heimteams spielen drei Ligen tiefer in der Landesklasse.

Der RWE trifft am Samstag auf den SV 08 Rothenstein. Da die Austragung der Partie in der Gemeinde im Süden des Saale-Holzland-Kreises aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist, findet die Begegnung ohne Zuschauer in Erfurt statt.

Wärmster Sommer aller Zeiten

Auch wenn in Deutschland die Sonne recht lange auf sich warten ließ: Weltweit gilt der diesjährige meteorologische Sommer als der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Auch das gesamte Jahr 2024 ist auf dem besten Weg, sämtliche Hitze-Rekorde zu brechen.