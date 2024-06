Mit einem neuen Studiengang will Thüringen dem Lehrermangel zumindest an Regelschulen entgegenwirken. Ab dem kommenden Wintersemester studieren an der Universität Erfurt Menschen aus ganz Deutschland Lehramt für Regelschulen. Das Besondere an dem Studiengang: Die Theorie lernen die Studierenden an der Uni, die Praxis in einer Regelschule in Thüringen. Monatlich erhalten sie dafür bereits ein Gehalt zwischen 1.400 und 1.650 Euro. Anschließend verpflichten sich die Absolventen, fünf Jahre im Freistaat zu unterrichten.