Bildung Trotz Lehrermangels: Unterrichtsausfall in Thüringen geht etwas zurück

08. Dezember 2023, 12:59 Uhr

Wegen Lehrermangels fällt in Thüringen immer wieder Unterricht aus - in diesem Schuljahr jedoch etwas weniger als im Vorjahr. Von einer Trendwende will aber selbst das Bildungsministerium noch nicht sprechen.