Siegesmund gilt in Partei und Landesregierung als ambitionierte Vordenkerin. Als Ministerin fallen in den Verantwortungsbereich der Grünen-Politikerin sowohl der Umweltschutz als auch die Energiepolitik. Oder anders ausgedrückt: Wer über die aktuellen Probleme und Herausforderungen der Zeit in Thüringen sprechen will, kommt an der 45-Jährigen nicht vorbei.