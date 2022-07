Auf diesen Stresstest verweist auch Marie Müser, Vorsitzende der Grünen in Sachsen: "In der aktuellen Situation brauchen wir es nicht. Wir machen den Stresstest, aber aktuell ist ein Weiterbetrieb der AKW nicht angezeigt." Man müsse sich den Strom- und Gasbereich anschauen und dann entscheiden.

Dass sich die drei Landesvorsitzenden so einig sind, mag vielleicht auch an einer internen Mail aus der Bundeszentrale liegen, über die die Zeitung "Die Welt" berichtet. Darin hat die Bundeszentrale den Verbänden nahegelegt, auf Fragen zum Thema möglichst knapp und unaufgeregt zu antworten, so der Bericht. Sie sollten auf den Stresstest verweisen und darauf, dass das Thema Gas viel wichtiger sei.