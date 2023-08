Laut Stengele, der auch Vize-Ministerpräsident in der rot-rot-grünen Landesregierung ist, weist der Nahverkehr in ländlichen Gebieten große Lücken auf. Ein Angebot wie in Erfurt oder Jena sei hier nicht erreichbar. Die Grünen wollten aber, dass die Menschen mobil seien. Dazu gehörten neben Angeboten, wie Rufbussen auch das Auto mit Verbrennungsmotor.