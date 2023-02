Das Ordnungswidrigkeits-Verfahren gegen das Lindhorst-Unternehmen läuft jetzt seit mehr als acht Monaten. Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz hatte es nach mehrmonatiger Prüfung im Sommer 2022 eröffnet. Insbesondere nach einem Drohnen-Flug über die Flächen waren die Fachleute der Behörde zum dem Schluss gekommen: Die Forstarbeiter haben den Baumbestand im Auftrag des Waldeigentümers stärker aufgelichtet, als es im Naturschutzgebiet "Hohe Schrecke" erlaubt ist. Das Amt gibt die Größe der betroffenen Fläche mit etwa 60 Hektar an. Die Lindhorst-Gruppe besitzt in der "Hohen Schrecke" über 1.000 Hektar Wald. Rund ein Fünftel davon wird wegen seines Wertes für den Naturschutz gar nicht forstwirtschaftlich genutzt.

Mit dem festgesetzten Bußgeld in Höhe von 130.000 Euro fordert das Land mehr als das Anderthalbfache der Summe, die die Naturschutzgebietsverordnung vorsieht. Dort ist geregelt, dass eine Ordnungswidrigkeit im geschützten Wald mit einer Geldbuße bis 50.000 Euro geahndet werden kann. Allerdings bestimmt das Ordnungswidrigkeitengesetz in §17, Absatz 4: "Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das gesetzliche Höchstmaß hierzu nicht aus, so kann es überschritten werden." Offenbar schätzt das Landesumweltamt den Erlös aus dem Verkauf der alten Buchenstämme deutlich höher als 50.000 Euro ein.