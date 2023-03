In Erfurt und Weimar sollen dabei am Donnerstag und Freitag die Mülltonnen stehen bleiben. Auch die Wertstoffhöfe sollen nicht öffnen.

In Erfurt werde dabei die Abfallentsorgung am Donnerstag und Freitag im gesamten Stadtgebiet ersatzlos ausfallen, teilte die Stadt mit. Dies betrifft Hausmüll, Papier, Gelbe Tonne und die Biotonne. In der folgenden Woche sollen die Touren nicht nachgeholt werden. Auch der Sperrmüll soll nicht abgeholt werden, Container werden nicht geleert. Der Kundendienst der SWE erfolgt nur als Notdienst, der Umweltladen bleibt geschlossen.

In Weimar sollen wegen des Warnstreiks nach Angaben der Stadt die Papier- und die Biotonnen bis zum Wochenende nicht geleert werden. Am Donnerstag sind demnach das Bahnhofsviertel, die nördliche Innenstadt und die Siedlung Heimfried betroffen. Am Freitag werden die Tonnen in den Neubaugebieten in Weimar Nord und in Schöndorf nicht geleert. Abgeholt werde der Müll erst zum nächsten regulären Termin, heißt es. Der Wertstoffhof bleibt außerdem ab Donnerstag geschlossen, und auch beim Entleeren der Papierkörbe in der Innenstadt kann es laut Stadtverwaltung zu Einschränkungen kommen. Bereits Ende Februar waren die Mülltonnen in Weimar wegen eines Warnstreiks stehengeblieben.

Betroffen sind zudem auch die Stadtverwaltungen etwa in Gera und Erfurt sowie Arbeitsagenturen und in Gera die Rentenversicherung Bund.

In Erfurt ist eine zentrale Versammlung am Freitag früh auf dem Bahnhofsvorplatz geplant. In Gera ist nach Angaben des Deutschen Beamtenbundes als zentraler Protestort am Donnerstag bis Mittag der Bereich vor der Arbeitsagentur in der Reichsstraße vorgesehen.

Nach Angaben von Verdi ist am Donnerstag ein Warnstreik bei den Jobcentern Gera, Saale-Orla sowie Altenburger Land geplant. Am Freitag sind Aktionen bei der Bundesagentur für Arbeit Mitte und Nord geplant.