Die Zukunft des Autozulieferers Marelli Automotive Lighting in Brotterode im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall offen. Bei einer Kundgebung in Eisenach sagte Uwe Laubach von der IG Metall, die Geschäftsleitung habe in der vergangenen Betriebsversammlung mitgeteilt, dass es ab 2024/25 keine Aufträge mehr für das Werk gebe.

Mitarbeiter des Autozulieferers Marelli Automotive Lighting aus Brotterode in Eisenach Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Es gibt faktisch keinen Plan B für den Betrieb. Uwe Laubach IG Metall

"Es gibt faktisch keinen Plan B", sagte Laubach. Am kommenden Wochenende werde man bei einer Mitgliederversammlung über weitere Schritte beraten. "Wir werden darum kämpfen, dass der Betrieb erhalten bleibt. Er ist das wirtschaftliche Zentrum der Region."

Beschäftigte der Eisenacher Industriebtriebe wie Opel, Bosch und Benteler beteiligten sich am Warnstreik der IG Metall. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

AL stellt Scheinwerfer für Porsche und Mercedes her

Die Landesregierung sei in der Pflicht, Beschäftigte und Gewerkschaft dabei zu unterstützen. Bei Marelli Automotive Lighting stellen die Beschäftigten Scheinwerfer vor allem für Porsche und Mercedes her. Neben der Stammbelegschaft arbeiten dort nach Angaben der IG Metall 250 Leiharbeiter.

Jobabbau in zweitem deutschen Werk angekündigt

In seinem zweiten deutschen Werk in Stuttgart hatte das Unternehmen nach Angaben der "Stuttgarter Zeitung" auch einen größeren Abbau von Arbeitsplätzen angekündigt. Das Unternehmen hatte zuletzt aber auch positive Schlagzeilen gemacht, als es sich für den aktuellen Thüringer Innovationspreis mit einem Scheinwerfer-Frontmodell mit 1,3 Millionen Pixel beworben hatte.

Mehr als 600 Menschen demonstrieren in Eisenach

Im Zuge der Warnstreiks der IG Metall beteiligten sich in Eisenach mehr als 600 Menschen an der Kundgebung. Beschäftigte der großen Eisenacher Industriebetriebe wie Bosch, Opel und Benteler waren vertreten, aber auch aus Unternehmen in Geisa und Waltershausen. Ein Teil der Belegschaft von Automotive Lighting war aus Brotterode zu der Kundgebung gereist.

Auf dem Theaterplatz unterstützten die Teilnehmer mit Transparenten und Trillerpfeifen die Forderung der Gewerkschaft nach acht Prozent mehr Lohn. Gewerkschafter Laubach sagte: Dass fast 700 Beschäftigte bei dem schlechten Wetter gekommen seien, zeige, wie groß der Druck bei den Menschen sei.

Gewerkschaft lehnt Einmalzahlung von 3.000 Euro ab