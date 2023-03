Der Vergütungstarifvertrag für die beiden Regionalbusunternehmen in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen war zum 31.12.2022 ausgelaufen, seit Anfang Januar gibt es die Tarifverhandlungen. Diese sind nicht gekoppelt an die aktuelle Auseinandersetzung im öffentlichen Dienst. Dort laufen die Verhandlungen noch. In der Stadt Leipzig kommmt es daher am Donnerstag wieder zu Arbeitsniederlegungen bei den Verkehrsbetrieben. Insgesamt laufen derzeit mehrere Warnstreiks in ganz Sachsen, neben dem Nahverkehr unter anderem auch in Kitas und Behörden.